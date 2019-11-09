 بشار الأسد: أردوغان سيرسل المتطرفين والإرهابيين إلى أوروبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بشار الأسد: أردوغان سيرسل المتطرفين والإرهابيين إلى أوروبا

الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد
أ ش أ
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 10:00 ص | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 10:00 ص

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذات توجهين.. فهم يكرهونه ويحتاجونه في آن.. يعرف الأوروبيون أن أردوغان إسلامي متعصب، وأنه سيرسل إليهم المتطرفين والإرهابيين".

وأضاف الأسد - في مقابلة أجرتها معه قناة (روسيا اليوم) ونُشرت مقتطفات منها اليوم /السبت/ - أن إرسال اللاجئين إلى أوروبا أمر خطير، معتبرا أن الأخطر هو دعم الإرهابيين في سوريا.

وتابع أن "اللاجئين في تركيا ليسوا جميعاً من سوريا، ولكن غالبيتهم سوريون وليسوا كلهم إرهابيين وقد غادروا بلادهم بسبب ما فعله الإرهاب".

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