مصدر طبي عراقي: مقتل متظاهر في مدينة كربلاء

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أفادت مصادر طبية عراقية بأن متظاهرا توفي اليوم السبت متأثرا بجروحه خلال الاضطرابات الأمنية التي شهدتها الليلة الماضية محافظة كربلاء/118كم جنوبي بغداد/.

وقال مصدر في دائرة صحة كربلاء إن" متظاهرا توفي اليوم متأثرا بجروح أصيب بها الليلة الماضية فيما لايزال سبعة جرحى يتلقون العلاج من جراء الاضطرابات الأمنية قبالة مبنى المحافظة وساحة التظاهر ".

من جهة اخرى ، ذكر شهود عيان أن" امرأة قتلت الليلة الماضية جراء سقوط قنبلة غاز مسيلة للدموع على منزلها أطلقتها القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين في محافظة البصرة".

ولاتزال حشود المتظاهرين تتمركز في ساحات التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات.