الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية: لا بد من إعادة صياغة سياسة الهجرة

أكدت الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ضرورة إعادة صياغة سياسة الهجرة في أوروبا حتى تضمن حلولا طويلة الأمد.

وفي كلمتها أمام المشاركين في مؤتمر نظمه "صندوق كونراد أديناوار" في برلين أمس الجمعة، شددت فون دير لاين على وجوب إيجاد حل طويل الأمد لمسألة الهجرة إلى أوروبا، قائلة: "لقد أجريت مباحثات عديدة مع ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، ومن الواضح للجميع أنه لا يمكن أن تستمر أوروبا في اتباع النهج الحالي، حتى معارضو الهجرة يدركون أن ظاهرة الهجرة لن تتلاشى، والخبر السار هو أنهم يريدون الجلوس حول طاولة المفاوضات وإيجاد حل طويل الأجل للمسألة".

وأضافت فون دير لاين، التي سبق وشغلت منصب وزيرة الدفاع الألمانية، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"، أنه ظهرت فرصة تتيح إعادة تشغيل سياسة الهجرة، دون توضيح ما تقصده.

وتابعت قائلة إن: "بعض التوجهات ستبقى فعالة، حيث ستظل أوروبا قارة منفتحة في خضم عملية التبادل مع بقية العالم، حيث لا تفصل نفسها عن الآخرين بأسلاك شائكة".

وشددت على أن "نمط الحياة الأوروبي قائم على الرحلات العابرة للحدود والبحوث والتجارة والحق في الحصول على الإيواء وحماية الضعفاء".

وذكرت أنه يجب الاسترشاد بقاعدة مفادها أنه "لا تعد أكبر مما تستطيع تحقيقه"، مضيفة: "ليس لدي حلول بسيطة، لكن يمكنني أن أتعهد بالعمل جاهدة من أجل تقديم اقراحاتي في النصف الأول من العام المقبل".