قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن محكمة عسكرية أقرت حكما بحق خوشكادم سوليكوف زعيم خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يخطط لشن هجمات إرهابية في موسكو.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الناطقة بالعربية - اليوم الثلاثاء - أن الإرهابي سيسجن لمدة 21 عامًا حيث قام سوليكوف بتنظيم خلية سرية لداعش، لتنفيذ هجمات إرهابية في موسكو، وتم اعتقاله في أكتوبر عام 2020، وأثناء التحقيق اعترف بنفسه بذلك، وتمت إدانته.

وأضافت أنه تم اعتقال أعضاء من الخلية وصدرت أحكام قضائية بعد ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانوا يعتزمون استخدامها في عملياتهم الإرهابية.