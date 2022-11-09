بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، والتي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخب من مختلف قارات العالم.

وستكون المشاركة العربية في نهائيات مونديال 2022 متمثلة في أربعة منتخبات، وهم، المغرب، تونس، والسعودية، إلى جانب قطر بصفتها البلد المستضيفة للبطولة.

وتعيش الكرة التونسية في أزمات إدارية قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2022، نتيجة الخلاف القائم بين الاتحاد التونسي لكرة القدم ووزارة الرياضة بسبب مسألة الصلاحيات، والتي وصلت تبعايتها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وهدد بوقف النشاط الرياضي في تونس واستبعاد المنتخب الوطني من كأس عالم قطر.

وفي الحلقة الثامنة من سلسلة «شروق المونديال» نستعرض معكم أبرز المعلومات عن المنتخب التونسي والعقبات التي ستواجهه في كأس العالم 2022:

- تاريخ مشاركات منتخب تونس في المونديال

شارك منتخب تونس في 5 نسخ من بطولة كأس العالم، ويُعد أكثر المنتخبات العربية مشاركة في المونديال متساويًا مع المغرب والسعودية، وستكون مشاركته في مونديال قطر رقم 6، ولم ينجح منتخب نسور قرطاج في التأهل إلى الدور الثاني خلال مشاركاته السابقة بالبطولة.

وخاض المنتخب التونسي 15 مباراة في نهائيات كأس العالم عبر التاريخ، حقق خلالهم الانتصار في مباراتين مقابل 9 هزائم وتعادل في 4 مباريات، فيما سجل لاعبوه 13 هدفا ومنيت مرماه بـ 25 هدفا، ويُعد منتخب نسور قرطاج صاحب ثاني أطول سلسلة تأهل متتالية بين المنتخبات العربية في المونديال بـ 3 مرات، بعدما شارك أعوام 1998، 2002، 2006.

- مجموعة منتخب تونس في مونديال قطر 2022

ويستهل المنتخب التونسي مشواره في مونديال 2022 بقطر من دور المجموعات، والذي أوقعته قرعة البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: فرنسا، الدنمارك، وأستراليا.

وسيكون المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، هو العقبة الأكبر أمام تونس في دور المجموعات، نظرًا لكونه فريقا قويا مُدججا بالنجوم المحترفين بأقوى الدوريات الأوروبية، مثل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، عثمان ديمبلي نجم برشلونة، ورفائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بينما غاب عن قائمة منتخب الديوك في المونديال فيرلاند ميندي مدافع ريال مدريد، وبول بوجبا نجم يوفنتوس الإيطالي.

فيما سيخوض المنتخب الأسترالي منافسات المونديال للمرة السادسة في تاريخه، ويسعى لتكرار إنجاز نسخة 2006 في ألمانيا حينما وصل إلى دور الـ 16 من البطولة، ويتسلح منتخب الكنغر بقوته الهجومية الضاربة المتمثلة في، ميتشل دوك لاعب فاجيانو أوكاياما الياباني، مارتن بويل لاعب هيبرنيان الاسكتلندي، و ماثيو ليكي مهاجم ميلبورن سيتي، من أجل السعي لتحقيق إنجاز تاريخي للكرة الأسترالية في كأس العالم.

فيما سيخوض منتخب الدنمارك نهائيات كأس العالم للمرة الـ 6 في تاريخه، وكانت أفضل إنجازاته في المونديال، هي الوصول لدور ربع النهائي في مونديال فرنسا 1998، ويسعى المدرب كاسبر هيولماند إلى قيادة منتخب بلاده لدور الـ 16 من المونديال للمرة الرابعة، كما يضم الفريق مجموعة من اللاعبين المميزين في الدوريات الأوروبية الكبرى، مثل كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد، كاسبر شمايكل حارس مرمى نيس الفرنسي، أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة، و توماس ديلاني لاعب إشبيلية الإسباني.

- الكرة التونسية تعيش في أزمات قبل مونديال 2022

ويمر المنتخب التونسي بعدة أزمات خلال الفترة الراهنة، من أهمها، الأزمة القائمة بين الاتحاد التونسي ووزارة الرياضة بسبب مسألة الصلاحيات، والتي كادت أن تقصي منتخب نسور قرطاج خارج منافسات كأس العالم 2022، عندما وصل الخلاف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي منحت جميع الأطراف في تونس فرصة آخرى لاحتواء الأزمة.

كما يعيش وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، خارج تونس منذ فترة طويلة، بسبب خوفه من التعرض للمساءلة القانونية حال عودته إلى البلاده، فضلاً عن وجود شكوك حول إمكانية مشاركة نجم المنتخب التونسي إلياس السخيري في المونديال، بسبب تعرضه لكسر عظام الوجنتين خلال مواجهة فريقه كولن الألماني مع هوفنهايم.

- ماذا قدم القادري مع المنتخب التونسي قبل المشاركة في المونديال

وسيقود المدرب جلال القادري - ذو الـ 50 عاما - منتخب بلاده تونس في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى، بعد توليه القيادة الفنية للفريق عقب رحيل منذر الكبير، والذي تم إقالته من منصبه بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2021، فيما قاد القادري منتخب نسور قرطاج في مباراتي مالي بتصفيات مونديال 2022.

وخاض القادري 8 مباريات مع منتخب نسور قرطاج منذ تعيينه في شهر فبراير الماضي، حقق خلالهم الانتصار في 5 مباريات مقابل هزيمة وحيدة أمام البرازيل، وتعادل في مباراتين، سجل لاعبوه 6 أهداف ومنيت مرماه بـ 5 أهداف.

- قائمة المنتخب التونسي في معسكر الدمام

وانطلق معسكر المنتخب التونسي في مدينة الدمام السعودية يوم الأحد الماضي، والذي يستمر حتى الـ 13 من شهر نوفمبر الجاري بمشاركة 16 لاعبا، فيما سيتم الكشف عن القائمة النهائية لمنتخب نسور قرطاج المشاركة بالمونديال يوم الـ 14 من شهر ذاته.

وضمت قائمة تونس لمعسكر الدمام كل من:

أيمن دحمان- البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن البلبولي - ياسين مرباح - بلال العيفة - نادر الغندري - علي معلول - غيلان الشعلالي - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - سعد بقير - يوسف المساكني - نعيم السليتي - سيف الدين الجزيري - طه ياسين الخنيسي.

- طريقة اللعب المفضلة لمدرب منتخب تونس

ويُفضل القادري الاعتماد على طريقة لعب «4 – 3- 3»، والتي قام بتطبيقها مع المنتخب التونسي في تصفيات مسابقتي كأس العالم 2022 والبطولة الإفريقية 2023، للاستفادة من سرعات ثلاثي خط الهجوم سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، وأنيس بن سليمان ، فضلا عن تواجد لاعبين في مقاعد يتميزون بالقوة والسرعة مثل، طه ياسين الخنيسي، نعيم السليتي، وحنبعل المجبري نجم مانشستر يونايتد.

- التصنيف العالمي الأخير لمنتخب تونس الصادر من «فيفا»

واحتل المنتخب التونسي المركز الـ 30 عالميا في التصنيف الأخير للمنتخبات، الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وجاء في المركز الثالث على الصعيد الإفريقي خلف منتخبي السنغال والمغرب، فيما بلغت القيمة التسويقية للمنتخب قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 65.85 مليون يورو.

- المساكني يحمل آمال جماهير تونس في مونديال قطر

وتُعوّل الجماهير التونسية على نجم المنتخب يوسف المساكني، في قيادة الفريق للتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، والسعي نحو تحقيق إنجاز الوصول للدور ربع النهائي بالمونديال، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية.

- مواعيد مباريات منتخب تونس في نهائيات كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يخوض المنتخب التونسي مباراته الأولى في المونديال التي ستجمعه بالمنتخب الدنماركي يوم 22 من شهر نوفمبر الجاري، فيما سيواجه المنتخب الأسترالي في مباراته الثانية يوم 26 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة فرنسا يوم 30.