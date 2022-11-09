إجراء جولة إعادة في ولاية جورجيا الأمريكية لعدم حسم المقعد

من المقرر أن تُجرى جولة إعادة لانتخابات مجلس الشيوخ النصفية في ولاية جورجيا الأمريكية، بعدما فشل أي من المرشحين في الحصول على نسبة 50%+1 من إجمالي الأصوات، على أن تجرى الإعادة في في 6 ديسمبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الحزب الجمهوري متقدم في سباق مجـلس الشيوخ بـ49 مقعدًا مقابل 48 للديمقراطيين.

وجورجيا من الولايات التي تعد مجالا للمنافسة الشرسة بين الجمهوريين والديموقراطيين على مقعد الشيوخ الأمريكي.

ويسيطر الديمقراطيون حاليا على مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد مع قدرة كاملا هاريس نائبه الرئيس على حسم أي تعادل في ظل تقاسم الحزبين مقاعده.

وبالإضافة إلى التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب، هناك 35 مقعدا في مجلس الشيوخ و36 سباقا لحكام الولايات. وهزم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، المنافس المحتمل على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، عضو مجلس النواب الديمقراطي تشارلي كريست، حسب توقعات إديسون.

ومن غير المرجح أن تُعرف النتيجة النهائية لسباقات الكونجرس في أي وقت قريب، وصوّت أكثر من 46 مليون أمريكي قبل يوم الانتخابات، إما حضوريا أو عن طريق البريد، وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.

وأظهرت استطلاعات رأي أن التضخم المرتفع وحقوق الإجهاض كانت أهم مخاوف الناخبين.