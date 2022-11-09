تقارير: ليبيا منحت تونس شحنة مساعدات بـ30 مليون طن من الوقود

قال متحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا إن بلاده منحت تونس شحنة مساعدات بـ 30 مليون طن من الوقود، وفق ما نقلت تقارير ليبية اليوم الأربعاء.



ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن المتحدث محمد حمودة إن شحنة الوقود وصلت الموانئ التونسية أمس الثلاثاء، مضيفا أن هذه المساعدات جاءت بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى المؤسسة الوطنية للنفط.



ومن شأن تلك المساعدات أن تعزز جهود تونس في مواجهة الأزمة المتواترة في قطاع الطاقة.



وكانت البلاد شهدت على مدى الأسابيع الأخيرة نقصا في الوقود ما تسبب في طوابير طويلة أمام محطات البنزين، في ظل أزمة مالية خانقة لخزينة الدولة.



ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس فقد بلغ عجز الطاقة في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، 7 مليارات دينار تونسي (1ر2 مليار دولار أمريكي) ما يمثل 6ر36% من إجمالي العجز التجاري البالغ إلى 2ر19 مليار دينار (8ر5 مليار دولار أمريكي).