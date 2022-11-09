 رئيس وزراء أستراليا يتطلع إلى لقاء الرئيس الصيني قريبا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء أستراليا يتطلع إلى لقاء الرئيس الصيني قريبا

كانبرا - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 9:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 9:16 ص
أعرب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن تطلعه إلى عقد لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج في الوقت القريب، مؤكدا أن عقد هذا اللقاء سيكون أمرا إيجابيا، إذا أمكن الترتيب له على هامش إحدى قمم الزعماء المقرر عقدها في جنوب شرق آسيا هذا الشهر.

وأشار ألبانيز -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء- إلى أن مكتبه ينظم مجموعة من الاجتماعات مع قادة مختلفين وسيتم الإعلان عنها عند الانتهاء من التفاصيل.

ومن المقرر أن يغادر ألبانيز أستراليا يوم الجمعة المقبل لحضور قمة شرق آسيا في كمبوديا يليها اجتماع لمجموعة العشرين في إندونيسيا ثم اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تايلاند.

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