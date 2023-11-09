وفا: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيمات جباليا والصبرة والشاطئ

أفاد مراسل "وفا" الفلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مساء الأربعاء منزلين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأشار المراسل إلى أن هناك العشرات تحت ركام المنزلين وإصابة عشرات المواطنين وأيضا بينهم أطفال.

وقالت "وفا" "إن آلة الحرب الإسرائيلية تواصل شن غارات على المناطق السكنية في مواقع متفرقة من قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد العشرات منذ صباح اليوم".

وأضافت: "قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أدى لارتقاء 8 شهداء وإصابة العشرات بجروح متفاوتة".

من جهتهم، أفاد مراسلو "وفا"، بأن "طائرات الاحتلال الحربية أعادت قصف مسجد الإخلاص في حارة العقاد الربوات الغربية وسط خان يونس جنوب قطاع غزة"، بينما تواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها وقنابل إنارة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

هذا وكانت الطائرات الإسرائيلية قصفت مسجد المصطفى في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس ليرتفع عدد المساجد التي تم تدميرها اليوم إلى 4 مساجد.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 35 جثمانا من تحت أنقاض المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي بالحزام الناري قبل أيام في محيط مسجد الأشقر وسط مخيم جباليا في قطاع غزة.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، "ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 10569 شهيدا و26475 جريحا".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة بأنه "تم ارتكاب 1098 مجزرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، وقتل 10569 شخصا من بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة و649 مسنا، بالإضافة إلى 26475 جريحا".

وتقول السلطات الإسرائيلية إن هجوم "حماس"، 7 أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، واحتجاز أكثر من 240 رهينة.