الصحة العالمية تحذرمن انتشار الأمراض: غزة على أعتاب كارثة إنسانية خلال ساعات

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، الدكتور أحمد المنظري، نزوح نحو ما يقارب 1.1 مليون من أهالي قطاع غزة بمعدل 50% من إجمالي تعداد السكان البالغ أكثر من 2.1 مليون نسمة.

وأشار خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الخميس، إلى نزوح نحو 750 ألفا إلى 150 منشأة وكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» داخل القطاع، لافتا إلى تجاوز مراكز الإيواء التابعة للوكالة الطاقة الاستيعابية القصوى في حين يقطن البقية بالمستشفيات والمساجد والكنائس.

ولفت إلى بدء انتشار بعض الأمراض المرتبطة بالنظافة الشخصية داخل مراكز الإيواء في ظل انعدام المياه، فضلا عن تسجيل 51 ألف حالة التهاب رئوي حاد لا سيما بفئة الأطفال، إلى جانب ما يقارب 30 ألف حالة التهابات معوية، قائلا: «هناك حالات إسهال بالدم ما يعني انتشار بكتريا خبيثة».

وتابع: «هناك نحو 6 آلاف حالة جرب، و260 حالة حصبة التي بدأت تنتشر رغم جودة النظام الصحي الفلسطيني المعروف بتطعيم الأطفال، وهناك أيضا 450 ألف حالة أمراض نفسية تشمل الاكتئاب والقلق وانفصام الشخصية».

ولفت إلى توقف المستشفى الوحيد الخاص بعلاج الأمراض النفسية داخل قطاع غزة؛ نتيجة الاستهداف المباشر ونقص الوقود، مؤكدا أن مخاطر حدوث مجاعة أمر وارد وفق المعطيات التي تشير إلى منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية.

وتابع: «لدينا تقارير الآن توحي بأن نسب كبيرة من الأطفال تعاني من نقص حاد في التغذية، وكذلك الأمهات الحوامل والمرضعات، هناك كارثة إنسانية لا يحمد عقباها سوف تحدث خلال الساعات أو الأيام المقبلة على أقصى تقدير».