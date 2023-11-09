تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، مقاطع فيديو ترصد تفعيل صافرات الإنذار في مخيم جنين، بعد اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي دفع بآليات وقوة خاصة إلى مخيم جنين وحاصر منزلي شهيدين في المخيم.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية أثناء اقتحامه للمخيم الواقع شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات مسلحة، منذ ساعات الصباح.

واستُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة «وفا» بأن 65 شهيدا وأكثر من 100 مصاب، وصلوا منذ فجر اليوم الخميس، إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية، عدة مبانٍ سكنية في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة ربيع بمنطقة النادي بمخيم جباليا، ما أسفر عن ارتقاء تسعة شهداء، وإصابة العشرات.

كما قصفت الطائرات الحربية عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق لعائلة أبو خاطر تقع خلف عيادة الأقصى وسط بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، وما زال آخرون تحت الأنقاض.

فيما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، منزلا لعائلة العمريطي في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى إلى إصابة العشرات الذين نُقل إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.