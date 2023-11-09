شباب ورياضة الوادي الجديد وحياة كريمة ينفذان مبادرة «أنت الحياة»

أكد بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أنه في إطار البروتوكول التعاوني المشترك بين الشباب والرياضة ومؤسسة "حياة كريمة"، واستكمالًا للدور الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تطوير وتنمية قرى الريف المصري، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، انطلق اليوم مبادرة "أنت الحياة" في محافظة الوادي الجديد بقرية بولاق مدرسة الحرية الابتدائيه بمركز ومدينه الخارجة، والتي تستمر على مدار 3 أيام لتقديم مختلف الدعم من الخدمات والأنشطة للأهالي في القرية والقرى المجاورة.

وقال شوقي إن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المبادرة بين الأنشطة الرياضية والمسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية الممتعة التي تقدم للأطفال، وذلك بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الحكومية والأهلية، منها مديرية الشباب والرياضة - جامعة الوادي الجديد، مديرية الصحة، مديرية التربية والتعليم، مديرية الثقافة، هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

وأشار إلى أن الشباب والرياضة تشارك في مبادرة "أنت الحياة"التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالعديد من الأنشطة منها قوافل رياضية، ملتقى توظيف للشباب، نشاط الجوالة والجوالات بالإدارة العامة للشباب بالمديرية، بجانب تنفيذ ندوات توعوية إرشادية للسيدات للتوعوية الأسرية، ودورات تدريبية لشباب الخريجين لمساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتدريب على المهارات الوظيفية، وتضمنت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى، فضلًا عن استقبال طلبات الغارمين والغارمات لبحث حالات الإفراج عنهم.

وأوضح أنه لم تقتصر فعاليات المبادرة على الخدمات التوعوية، لكن امتدت لتشمل أنشطة ترفيهية خاصة بالطفل، بإقامة مسرح العرائس للأطفال وأنشطة فنية ومتنوعة لتنمية الإبداع لديهم، ومبادرة "أنت الحياة" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تأتي من أجل تنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، والتي تعد أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، وتوعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية، وقد سبق وانطلقت المبادرة في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، لتصل إلى محافظة الوادي الجديد في الفترة من 9 نوفمبر إلى 11 نوفمبر.