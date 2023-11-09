محتجزة لدى سرايا القدس لـ نتنياهو: اترك الحكومة واجلس في المنزل

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو مصور لمحجزة إسرائيليلية بقطاع غزة توجه خلاله رسائلها إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو.

وقدمت إحدى السيدات نفسها حيث ظهرت متقاعدة فوق كرسي متحرك، قائلة: «أدعى حنا كتفسير من كيبوتس (مستوطنة) نير عوز، أنا موجودة في مكان ليس مكاني وأشتاق إلى بيتي وأولادي وعائلتي وآمل في رؤيتهم الأسبوع المقبل وأريد أن يكون الجميع بصحة وسلامة».

وحملت رئيس وزراء حكومة الاحتلال مسئولية الفوضى التي تشهدها الأراضي المحتلة، قائلة: «المسئول عن كل هذه الفوضى وكل شيء سيئ حصل لنا بيبي نتنياهو، نتنياهو دمر كل شيء جميل، هو استهدف الناس وقام بتعذيبهم وهو السبب في قتل الأطفال ارتكب أخطاء فادحة وتسبب في الأذى لمجتمعنا والمجتمع الآخر».

وتابعت إدانتها لجرائم الاحتلال: «نتنياهو مسئول عن المشكلة برمتها وعما يحدث هنا، وعن الاضطرابات في العالم»، مناشدة الأخير بتقديم استقالته قائلة: «حان الأوان أن يترك الحكومة ويجلس في البيت».

وعلى صعيد آخر، أثنت على معاملة المقاومة لها خلال فترة الاحتجاز، قائلة: «الجهاد فعلت كل شيء لنبقى أحياء وبخير، كل شيء كان جيدا، عاملونا بشكل محترم جدا من الناحية الصحية والطعام والنوم، في النهاية تعاملوا معنا بشكل جيد».

واختتمت مناشدة حكومتها بضرورة التوصل إلى اتفاق واضح يقضي بعودة المحتجزين إلى عائلاتهم.