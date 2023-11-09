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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. اشتباكات عنيفة بين مقاومين وجيش الاحتلال في مدينة جنين

هديل هلال
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 5:22 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 5:22 م

عرضت وكالة «شهاب» الفلسطينية، مقطع فيديو يرصد اشتباكات مسلحة مستمرة بين مقاومين وجيش الاحتلال في مدينة جنين، وسط هتافات من الفلسطينيين بما تحققه المقاومة.

واندلعت فجر اليوم الخميس، مواجهات واشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين وانتشرت في محيطه وأطراف المخيم، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات محلية الصنع في آليات وجرافات الاحتلال العسكرية.

وأضافت المصادر، أن طائرة مروحية وطائرات استطلاع إسرائيلية حلقت في سماء مدينة ومخيم جنين، وقصفت موقعًا في المخيم.

كما دمرت جرافات الاحتلال شارع السكة المحاذي إلى مستشفى ابن سينا، والمستشفى الأردني الميداني بمحاذاة مخيم جنين، وجرفت الشارع المحاذي لمسجد الطوالبة، وشارع حي الزهرة.

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