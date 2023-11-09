وكيل صحة قنا: مستشفى نجع حمادي العام استقبل 1687 مواطنا خلال أول أسبوع تشغيل

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مستشفى نجع حمادي العام الجديدة، استقبل أكثر من 1687 مواطنًا بالعيادات الخارجية منذ تشغيلها تجريبياً في الأول من نوفمبر الجاري.

وأشار بدران، أن المستشفى قدم خدماته إلى 183 مريضًا في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، 459 أطفالًا، و100 مسالك بولية، و351 جلدية، و127 نساء، و310 رمد، و32 علاج طبيعي، و90 مخ وأعصاب.

وأوضح الدكتور حيدر عبد الحميد مدير مستشفى نجع حمادي العام، أن استعدادات المستشفى لتلقي المواطنين، وتوقيع الكشف اللازم عليهم من خلال فريق طبي متكامل يضم العيادات الخارجية، الصيدلية، المعمل والأشعة، وذلك بهدف تذليل المشقة علي المواطنين وحصولهم علي الرعاية الصحية اللازمة لهم.

ولفت إلى أن مستشفى نجع حمادي الجديد يقع على مساحة 3800 متر مكعب، وذلك بطاقة 173 سريرًا ويتكون من طابق أرضي و6 أدوار مكررة يحتوي الطابق الأرضي على (الطوارئ- والأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن).

فيما يحتوي الطابق الأول علوي بالمستشفى علي قسم الغسيل الكلوي، ويضم 31 ماكينة وقسم العيادات الخارجية، ويضم ( 28 عيادة - 2 صيدلية) وقسم المناظير.

ويحتوي الطابق الثاني على قسم إقامة مرضي بطاقة 20 سريرًا، ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات.

فيما يضم الطابق الثالث علي قسم الولادة وقسم الحضانات ( 11 حضانة مبتسرين - 14سرير ولادة حديثة و سرير للعزل)، وقسم النساء والولادة ( 2 ولادة طبيعية - 18 سرير إقامة نساء وولادة) وسكن أطباء وقسم الصدر.

ويشمل الطابق الرابع على قسم إقامة المرضى ( 51 سرير إقامة تخصصات)، وقاعتي تدريب، ويحتوي الدور الخامس علي قسم العمليات (5 غرف عمليات متنوعة - 8 أسرة إفاقة - وسريري تحضير) قسم التعقيم المركزي، والعناية المركزة ( 11 سريرًا - وسرير عزل).