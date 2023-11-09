مجلس النواب الأمريكي يوجه اللوم لرشيدة طليب بسبب تصريحاتها المناهضة لإسرائيل

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح توجيه اللوم لعضوته الأمريكية الفلسطينية الوحيدة، بسبب تصريحات أدلت بها بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتعرضت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، للتوبيخ بسبب دفاعها عن هتاف "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وأدان المجلس رشيدة طليب، النائبة ذات الأصول الفلسطينية، رسمياً واتهمها بـ"الدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل".

تمت الموافقة على القرار بأغلبية 234 صوتاً مقابل 188 صوتاً. وكان 22 ديمقراطياً من بين من صوتوا لصالح الاتهام.

ونشرت طليب مقطع فيديو على موقع إكس (تويتر سابقا)، يوم الجمعة، يتضمن مقطعا لمتظاهرين يستخدمون الهتاف الذي يقول منتقدوه إنه يدعو للسيطرة الفلسطينية على جميع الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك إسرائيل.

كما اتهم الفيديو الرئيس جو بايدن بدعم إبادة جماعية في غزة، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

وتقول رابطة مكافحة التشهير ومنظمات يهودية إن الشعار المستخدم في الاحتجاجات حول العالم هو دعوة لتدمير إسرائيل.

ويقول الناشطون المؤيدون للفلسطينيين إن معظم الأشخاص، الذين يستخدمون هذا الهتاف، يطالبون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وليس القضاء على اليهود.

ودافعت رشيدة طليب في وقت لاحق عن استخدامها للشعار، ووصفته بأنه "دعوة طموحة للحرية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي، وليس الموت أو الدمار أو الكراهية".

وأثار هذا التعليق إدانة عبر الأحزاب وانتقادات من حلفائها في ولايتها، ما دفع إلى اتخاذ إجراءين منفصلين سعيا إلى توبيخها.

وقدم النائب الجمهوري، ريتش ماكورميك، الذي يمثل جورجيا، قرارا يوم الإثنين، يتهم طليب "بالدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل والترويج بشكل خطير لروايات كاذبة"، حول هجوم حماس على إسرائيل.

وانضم 22 ديمقراطيا إلى الغالبية العظمى من الجمهوريين، الذين صوتوا لصالح لوم طليب.

وبعد التصويت، قالت طليب لمجلس النواب إن تصريحاتها كانت موجهة للحكومة الإسرائيلية.

وقالت: "لا أستطيع أن أصدق أنني يجب أن أقول هذا، لكن الشعب الفلسطيني لا يمكن التخلص منه. نحن بشر، مثل أي شخص آخر".

وقُتل أكثر من 1400 إسرائيلي في الهجوم الذي شنته حماس، في 7 أكتوبر الماضي. بينما قُتل أكثر من 10 آلاف و500 فلسطيني، منذ ذلك الحين في الهجمات الإسرائيلية.

ورفضت إدارة بايدن الدعوات لوقف إطلاق النار، لصالح هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات والغذاء والمياه إلى غزة.

من هي رشيدة طليب؟

رشيدة طليب من أصول فلسطينية، وتعد أول عربية مسلمة تدخل الكونغرس عن ولاية ميشيغان.

وهي الشقيقة الكبرى من بين 14 أخا وأختا، وهم لأبوين مهاجرين من فلسطين، بحسب ما كتبت على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنتمي إلى الحزب الديمقراطي، وتدعو إلى إصلاحات مثل الرعاية الصحية الشاملة وتحديد الحد الأدنى للأجور، وحماية البيئة، ورسوم مقبولة للتعليم الجامعي.

وأثار فوز رشيدة طليب في الانتخابات عام 2018 موجة من الاحتفالات، بين أهلها وأقاربها في قرية "بيت عور الفوقا" في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، حينذاك، إنه رغم أنها ذات أصول فلسطينية، إلا أن وجهات نظرها على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي لا تحمل أي تصريحات أو آراء حول النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.