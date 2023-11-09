مصدر بـ«النقل»: بدء تنفيذ مترو الإسكندرية «أبو قير ــ محطة مصر» بداية العام المقبل

توفير بدائل لمستخدمى هذا الخط لتشغيل وسائل نقل مختلفة على الطرق بالتنسيق مع هيئة النقل العام وشركات النقل الجماعى.. الشركات المنفذة للمشروع تقوم حاليا بأعمال مجسات التربة استعدادا لتنفيذ المترو

قال مصدر بوزارة النقل، إنه من المنتظر بدء تنفيذ مترو الإسكندرية (أبو قير ــ محطة مصر) خلال بداية العام المقبل، لتحويله لمترو كهربائى، وهو المشروع الذى سيربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التى تقع شمال شرق المحافظة.

وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن الشركات المنفذة للمشروع لأعمال البنية الأساسية والأنظمة للمشروع بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف «أوراسكوم للإنشاءات ــ كولاس ريل الفرنسية» بقيادة أوراسكوم للإنشاءات، تقوم حاليا بأعمال مجسات التربة استعدادا لتنفيذ المترو.

وأشار المصدر، أن مهندسى التحالف يتواجدون هذه الأيام فى عدد من المناطق التى سيتم تنفيذ المحطات بها وفقا للمسار المحدد للمشروع، لإكمال أعمال مجسات التربة، أهمها منطقة محطة مصر والمنتزه وسبورتينج وأبوقير وطوسون.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من المشروع فى أقرب وقت ممكن عقب توفر التمويل والاتفاق على جميع تفاصيل المشروع، ليتزامن مع إنشاء خط القطار الكهربائى السريع (بورسعيد / أبو قير) بطول 250 كيلو مترا بنظام BOT، لتحقيق خدمة التبادل بين المشروعين، كذلك الربط مع خط سكك حديد (القاهرة ــ الإسكندرية) فى محطة مصر، ومع ترام الرمل فى محطتى سيدى جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد فى محطة المعمورة.

وأوضح أن السكة الحديد تستعد لإيقاف خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية بداية العام المقبل وإزالتها وإخلاء المحطات، مع توفير بدائل لمستخدمى هذا الخط مثل وضع جدول لتشغيل وسائل نقل مختلفة على الطرق بالتنسيق مع هيئة النقل العام وشركات النقل الجماعى.

ومترو الإسكندرية (أبو قير ــ محطة مصر) يساهم فى تمويله البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 250 مليون يورو، والدولة تساهم فقط بنسبة 15% من تكلفة المشروع، وسيمتد بطول 43.2 كيلو متر، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل منفصلة، الأولى تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كيلو متر، حيث تمتد فى مسار سطحى بطول 6.5 كيلو متر من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم فى مسار علوى بطول 15.2 كيلو متر حتى محطة أبو قير.