هجوم على معسكر لقوات التحالف باليمن يودي بحياة ضابطين سعوديين

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أودى هجوم على معسكر لقوات التحالف العربي في اليمن بحياة ضابط وصف ضابط من منسوبي القوات المسلحة السعودية، وأدى لإصابة ضابط آخر بجروح، وفق ما أفاد المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي.

وقال المالكي إن "الاعتداء الغادر وقع مساء الجمعة، بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الارهاب والتهريب بمدينة (سيئون) والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف المالكي أن منفذ الاعتداء هو "أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية"، مؤكداً أن المذكور "لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق".

وأفاد المالكي بـ"وصول جثماني الشهيدين والمصاب إلى المملكة بعد أن تم إخلاءهم من الداخل اليمني إلى المملكة".



وبين المالكي أن القوات المشتركة ستعمل وبالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمتابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة.

وقدم المالكي نيابة عن قيادة القوات المشتركة للتحالف "خالص العزاء وصادق المواساة لذوي وأقارب الشهيدين".