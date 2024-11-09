يسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الدفع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلى التصديق على تعيين أكبر عدد ممكن من ترشيحات الرئيس جو بايدن للمناصب القضائية، في المرحلة التي تعرف بـ"البطة العرجاء"، من دورة المجلس التي تنتهي في يناير، قبل سيطرة الجمهوريين على الدورة المقبلة، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وكان الديمقراطيون يأملون في الاستمرار في الاحتفاظ بالبيت الأبيض ومجلس الشيوخ لموازنة الـ234 قاضياً من المحافظين الذين عينهم دونالد ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى، بما في ذلك 3 قضاة بالمحكمة العليا، ولكن مع إعادة انتخاب دونالد ترامب، وفوز الجمهوريين بالأغلبية في المجلس، فإن هذه الإمكانية "تبخرت"، وفق "نيويورك تايمز".