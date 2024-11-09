نيس يكشف موقف محمد عبدالمنعم من مباراة ليل في الدوري الفرنسي

كشف فرانك هايس، المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، عن موقف محمد عبدالمنعم من مباراة خوض مبارة ليل، والمقرر لها غدًا الأحد، في الدوري الفرنسي.

ويلتقي نيس مع ليل، غدًا الأحد، على ملعب أليانز ريفييرا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

وأوضح فرانك هايس مدرب نيس في تصريحات نشرتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «محمد عبدالمنعم يعاني من إصابة في الساق، ولن يكون متاحًا غدًا».

وأضاف: «عودة عبدالمنعم بعد فترة التوقف الدولي، إذا سارت الأمور على ما يرام، مثله مثل حالة زميله هشام بوداوي».

وواصل: «بالنسبة لـ أنطوان ميندي فقد أظهرت الفحوصات أنه يعاني من التواء في الكاحل، لذا سيغيب لعدة أسابيع، ربما لما بعد فترة التوقف، سنرى».

وكان عبدالمنعم غاب عن المباراة الماضية في الدوري، أمام تفينتي في الدوري الأوروبي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.