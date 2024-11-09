فرانس برس عن مصدر دبلوماسي: قطر تنسحب من جهود الوساطة في غزة

أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة «فرانس برس»، أن قطر قررت وقف وساطتها بشأن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، إن «القطريين يرون أن مكتب حماس في الدوحة لم يعد يخدم هدفه».

وأشار إلى أن قطر ترى أن وجود مكتب حماس بالدوحة «لم يعد مبررا»، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وكشف مسئول أمريكي في وقت سابق، أن «الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حماس في الدوحة لم يعد مقبولا»، وفق قوله.

وقال المسئول الكبير في الإدارة الأمريكية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «لقد أوضحنا ذلك لقطر بعد رفض حماس قبل أسابيع اقتراحاً آخر لإطلاق سراح الأسرى»، حسب ما نقلت وكالة «رويترز»، اليوم السبت.

كما زعم أن الدوحة قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو عشرة أيام.

في المقابل، نفى ثلاثة مسئولين في حماس أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد.

وأتى تصريح المسئول الأمريكي، في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس جو بايدن، للقيام بمحاولة أخيرة من أجل وقف الحرب في غزة ولبنان.