 الزراعة تتابع المحاصيل الشتوية ومنظومة الأسمدة بالإسكندرية - بوابة الشروق
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الزراعة تتابع المحاصيل الشتوية ومنظومة الأسمدة بالإسكندرية

السيد علاء
نشر في: السبت 9 نوفمبر 2024 - 11:55 ص | آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 11:55 ص

قام الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة بالمرور على جمعيتي التوفيقية وعزب نوبار بالإدارة الزراعية بخورشيد بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير العمل بمنظومة حوكمة الأسمدة الزراعية، حيث تم مراجعة الأرصدة الدفترية والمخزنية ومطابقة هذه الأرصدة بأرصدة ماكينة الصرف.

كما تم مراجعة أعمال الحصر للمحاصيل المنزرعة ومراجعة بعض الحيازات الزراعية، وتم المرور علي مصنعي أبو قير والإسكندرية للأسمدة وتم لقاء المسئولين ومتابعة عمليات توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات د احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة وفي ظل حرص قيادات وزارة الزراعة على متابعة سير العمل في الجمعيات الزراعية.

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