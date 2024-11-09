مصرع شخصين في انقلاب سيارة بترعة بالدقهلية

لقى شخصان مصرعهما في محافظة الدقهلية، إثر انقلاب سيارة بترعة على طريق الكردي - ميت سلسيل، وجرى انتشال جثتيهما ونقلهما إلى مستشفى ميت سلسيل، تحت تصرفات النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة سوزوكي بترعة على طريق البحر على طريق الكردي - ميت سلسيل.

وانتقلت سيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع «محمد.ع، 46 عاما، مقيم بدمياط، وتامر. ا،44 عاما».

وجري انتشال جثتيهما، ونقلت إلى مشرحة مستشفى ميت سلسيل تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.