مجلس الأمن يفرض عقوبات على 2 من قادة قوات الدعم السريع السودانية

أدرج مجلس الأمن الدولي، اثنين من قادة قوات الدعم السريع السودانية بلائحة الأفراد الخاضعين للعقوبات بسبب أفعالهم في السودان، حسبما أعلنت الرئاسة البريطانية للمجلس، الجمعة.

وقالت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة على منصة إكس: «بموجب نظام (القرار) 1591، فرض مجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع، عقب هجمات وفظائع ذات دوافع عرقية في السودان».

ويتعلق الأمر بقائد قوات الدعم السريع بغرب دارفور اللواء عبد الرحمن جمعة، وقائد عمليات المجموعة اللواء عثمان محمد حامد محمد.

والقرارات المتعلقة بتعديل لائحة الأشخاص الخاضعين لعقوبات تتخذها خلف أبواب مغلقة لجنة متخصصة تابعة لمجلس الأمن تتكون من أعضاء المجلس الخمسة عشر نفسهم.

اندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي».

وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.