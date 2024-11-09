كولر يحدد موعد عودة الأهلي للتدريبات استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

يستأنف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته من جديد يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز أمام نظيره الاتحاد السكندري.

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري يوم 22 من شهر نوفمبر الجاري عقب نهاية فترة التوقف الدولي من أجل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا.

وغادر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق برفقة جهازه الأجنبي المعاون إلى أوروبا لقضاء إجازة سريعة خلال فترة التوقف الدولي الحالي على أن يعود من جديد يوم الأربعاء المقبل من أجل مواصلة تجهيز الفريق للتحديات المقبلة.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة لمدة أسبوع عقب مباراة زد الأخيرة في الدوري التي انتهت بفوز الفريق بهدف للاشيء سجله طاهر محمد طاهر ليواصل الفريق تصدره لجدول المسابقة.