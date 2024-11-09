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ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 188 شهيدا


نشر في: السبت 9 نوفمبر 2024 - 6:18 م | آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 6:18 م

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حصيلة جديدة لعدد الصحفيين الشهداء منذ بدء الحرب على القطاع، بعد استشهاد 4 جدد.

وقال بيان صادر عن المكتب، اليوم السبت: «ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 188 صحفيًا وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد 4 من الزملاء الصحفيين».

ودان المكتب بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، وحمله كامل المسئولية عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

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