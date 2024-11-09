رئيس وزراء هولندا: لن أشارك في كوب29 بعد الهجوم على الإسرائيليين

قال رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، إنه لن يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) الذي سينعقد في أذربيجان بعد ما سماه «الهجوم على مشجعي كرة قدم إسرائيليين» في أمستردام الأسبوع الماضي.

وكتب سخوف عبر حسابه على منصة إكس، اليوم السبت: «لن أذهب إلى أذربيجان خلال الأيام المقبلة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29). ونظرا للتأثير الاجتماعي الكبير لأحداث ليلة الخميس الماضي في أمستردام، سأبقى في هولندا».

وأضاف أن وزيرة المناخ صوفي هيرمانز ستشارك في المؤتمر كما كان مقررا بينما سيوفد مبعوثا للمناخ ليحل محله.

وسبق أن أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال 62 شخصا وإصابة 5 أشخاص، بعد قيام مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم بفوضى وأعمال تخريب بأمستردام.

وذكرت الشرطة الهولندية، أنها بدأت تحقيقا كبيرا بشأن أحداث العنف المتعددة.

وذكر بيان صادر عن بلدية العاصمة الهولندية والشرطة ومكتب النيابة العامة، أن الليلة التي أعقبت مباراة الدوري الأوروبي بين فريقي إياكس ومكابي تل أبيب كانت مضطربة للغاية مع وقوع حوادث عنف استهدفت أنصار فريق مكابي.