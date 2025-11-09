دعوات في إندونيسيا لتكثيف مكافحة شبكات القمار الإلكتروني

دعا عضو اللجنة الأولى في مجلس النواب الإندونيسي أوليه صوله، الحكومة إلى مواصلة جهودها في حجب مواقع القمار الإلكتروني، رغم التقارير التي تشير إلى انخفاض في حجم المعاملات المرتبطة بهذه الأنشطة في البلاد.

وشدد على أنه، بالإضافة إلى حجب الوصول، يجب على الشرطة تكثيف إنفاذ القانون لكشف الشبكات الكاملة للمتورطين، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وقال في جاكرتا اليوم الأحد: إن "القمار الإلكتروني لا يضر فقط باقتصاد الشعب، بل يسيء أيضا إلى أخلاق الأمة وصمودها الاجتماعي".

وأظهرت بيانات صادرة عن مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية أن قيمة معاملات القمار الإلكتروني حتى الربع الثالث من عام 2025 بلغت نحو 155 تريليون روبية (ما يعادل 2ر9 مليار دولار أمريكي)، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ359 تريليون روبية خلال عام 2024.