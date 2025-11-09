رئيس جامعة بني سويف يتفقد مصابي حريق إحدى المستشفيات ومعدية أشمنت

أجرى الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، جولة تفقدية مكثفة؛ للاطمئنان على حالة المصابين الذين تم تحويلهم إلى المستشفيات الجامعية، وذلك في أعقاب حادثين منفصلين: "حريق إحدى المستشفيات وحادث معدية قرية أشمنت".

كما شملت الجولة متابعة دقيقة للحالات التي استقبلتها مستشفيات الجامعة، وتفقد جهود الفرق الطبية لتوفير الرعاية الشاملة اللازمة.

فيما تابع رئيس الجامعة حالات مصابي حريق المستشفى، حيث وصل إلى مستشفى الجامعة 17 حالة إثر اندلاع حريق في العناية المركزة بالمستشفى، ووجه رئيس جامعة بني سويف بتسخير كل إمكانيات المستشفى الجامعي لدعم هؤلاء المرضى وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة بذل أقصى الجهود لتخفيف الآلام وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والنفسية للمصابين في الحادثين، مؤكدًا على تسخير كافة الإمكانات لدعمهم.

وفيما يخص حادث المستشفى، أوضح الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب، أن هناك 9 حالات تم حجزها في الرعايات المركزة، وحالة تم تحويلها إلى مستشفى الزهراء بالقاهرة، و3 حالات تم تحويلها إلى المستشفى التخصصي ببني سويف، و4 حالات مستقرة وتتلقى العلاج اللازم.

وفي سياق منفصل، أشار الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن مصابي وضحايا حادث معدية قرية أشمنت شملوا 4 وفيات، وحالتان مستقرتان، وحالة واحدة تحت المتابعة للعلاج.