الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري بالسوبر المصري

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني والإداري؛ بعد الفوز بلقب كأس السوبر المصري للأبطال.

وتوج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري للأبطال، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وكتب الأهلي بيان رسمي: «وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري للمرة الخامسة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخ النادي».

وأضاف البيان: «وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية، والإصرار على إحراز البطولة في هذه المرحلة، واستعدادًا لخوض تحديات عديدة في الفترة القادمة».

وتابع: «وتمنى أن تكون بطولة السوبر بداية للمزيد من النجاحات والبطولات خلال الفترة القادمة على كافة المستويات المحلية والقارية».

واختتم البيان: «كما هنأ محمود الخطيب جماهير الأهلي، وأكد على تقديره لمساندتها لناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف داخل وخارج البلاد».

وبلقبه اليوم عزز النادي الأهلي رقمه القياسي كأكثر فريق تحقيقًا للقب برصيد 16 لقبًا، يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب فقط.

كما حقق الأهلب إنجازًا جديدًا لم يتحقق من قبل، وهو التتويج باللقب في خمس نسخ متتالية، بعدما كرر الفوز في أربع نسخ في مرتين، الأولى من 2005 إلى 2009، والثانية من 2010 إلى 2016، والآن حقق اللقب للمرة الخامسة على التوالي من 2021 إلى 2025.