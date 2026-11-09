تستعد الشركة المصرية للتكرير (ERC)، إحدى شركات القلعة العاملة في مجال الطاقة، لتنظيم الحفل السنوي الحادي عشر لمبادرتها التعليمية «مستقبلي للمنح الدراسية للطلبة والمعلمين»، وذلك يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بمقر معمل الشركة في مسطرد.

ويشهد الحفل استعراض أحدث التطورات والإنجازات التي حققتها المبادرة على مدار السنوات الماضية، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج من قصص النجاح وأبرز نتائج برامج التنمية المجتمعية للشركة، بحضور كبار مسؤولي شركتي القلعة والمصرية للتكرير، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي شركاء نجاح المبادرة من الجامعات والوزارات المعنية.

ومن بين قصص النجاح التي تجسد الأثر الإيجابي للمبادرة، تبرز تجربة منة الله أبو النجا، الحاصلة على منحة «مستقبلي» للدراسات العليا من خلال مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، والتي أتاحت لها استكمال دراستها في مجال التكنولوجيا المالية بإمبريال كوليدج لندن في المملكة المتحدة. وتعمل منة الله حاليًا مهندسة برمجيات متخصصة في تصميم وبناء وصيانة الأنظمة والتطبيقات اللامركزية.

وتروي منة الله تجربتها قائلة: «تجربة السفر والدراسة في الخارج كانت نقطة تحول في حياتي، تعلمت منها الكثير، وتعرفت على مجالات وتجارب جديدة وسعت طريقة تفكيري».

وتضيف: «اليوم أواصل مسيرتي المهنية بخبرة أوسع وأعمق وشبكة علاقات أكبر، وهذا كله بدأ بالمنحة، فأنا ممتنة جدًا للفرصة التي منحتها لي الشركة المصرية للتكرير».

11 عامًا من الاستثمار في التعليم

وتعكس قصة منة الله الأثر الممتد لمبادرة «مستقبلي»، التي قدمت عبر مساراتها التعليمية المختلفة إجمالي 885 منحة تعليمية وتدريبية، شملت 235 منحة جامعية للطلبة، و280 منحة للتعليم الفني بالتعاون مع معهد دون بوسكو، و20 منحة للدراسات العليا في جامعات دولية من خلال مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، إلى جانب 350 منحة للمعلمين للحصول على الشهادة المهنية لإعداد المعلم من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكانت الشركة المصرية للتكرير قد أطلقت برنامج المنح الدراسية السنوية «مستقبلي» للطلبة عام 2016، ثم أطلقت برنامج منح المعلمين في مطلع عام 2017، قبل أن تضيف منح التعليم الفني إلى المبادرة عام 2019، في إطار جهودها لتوسيع فرص التعليم والتأهيل وبناء قدرات الأجيال الجديدة.