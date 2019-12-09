العزبي للنواب: فرض الضرائب على الأدوية المحلية وإعفاء المستوردة «غير عادل»

أكد رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية الدكتور أحمد العزبي، حتمية إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التي تدخل فى صناعة الدواء من الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه من غياب العدالة أن يتم فرض الضريبة على المنتج المحلي وإعفاء المستورد منها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس الاثنين، لمناقشة قضية صناعة الدواء كصناعة قومية واستراتيجية للدولة وما تتعرض له من مشكلات تحول دون إتاحتها، والنقص في بعض المنتجات الدوائية الحيوية والمهمة لدى المواطن.

وأبدى العزبي، خلال الاجتماع تفاؤله بشأن تعيين الدكتور تامر عصام، رئيسا لهيئة الدواء المصرية، مشددًا على أن استقلالية قطاع الدواء عن وزارة الصحة أمر مطلوب، ولطالما طالب به مصنعو الدواء، لما له من آثار إيجابية على هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة.

فيما أكد الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن الدواء سلعة استراتيجية ولها تأثير مباشر على الأمن القومي، مؤكدًا على ضرورة توفير الأدوية

وأيد الليثي ما ذهب إليه العزبي فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المُضافة، لافتًا إلى أن هناك بعض الإجراءات التى تضر بصناعة الدواء فى مصر، منها الضريبة على القيمة المُضافة والإجراءات الجُمركية، موضحًا أن المواد الخام تستغرق أوقاتا طويلة وتضر بالصناعة.

ولفت إلى طول الفترة التي تستغرقها عملية إنهاء التراخيص، لإنشاء مصنع أو خط إنتاج جديد، مطالبًا الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالعمل على سرعة إنهاء تلك الإجراءات.