بيان إحصائي: خسارة أحمد طنطاوي وفوز عبدالعليم داوود بجولة الإعادة في كفر الشيخ

انتهت انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة بدوائر محافظة كفر الشيخ الأربعة بعد صراع كبير من قبل المرشحين لحصد مقاعد المحافظة ١٠ بجولة الإعادة.

وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة العامة بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بكفر الشيخ، حصول السيد شمس الدين، مستقبل وطن على 73795 صوتا، ومحي الدين القطان مستقبل وطن، على 43094 صوتا، وباسم حجازي على 63103 أصوات، فيما حصل أحمد طنطاوي، مستقل، على 53529 صوتا، ومراد القطان، مستقل، على 55278 صوتا، وياسر منير، حزب الشعب الجمهوري، على 62855 صوتا.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع اللجان الفرعية للجنة العامة 605 آلاف و745 صوتا، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 120 ألفا 764، وعدد الأصوات الباطلة 3 آلاف 640، وعدد الأصوات الصحيحة 117 ألف 218.

وبالدائرة الثانية، أعلنت اللجنة العامة نتائج الفرز للجان، ومقرها سيدي سالم والرياض، بحصول علي أحمد أبو أحمد، حزب الشعب الجمهوري، على 66612 ألف صوت، وحصل على المقعد الثاني محمد عبد الحميد هاشم، مستقل، على 61964 صوتا، وحصل محمد مفتاح، على 52586 صوتا، وحصل ماهر المصري، مستقل، على 51806 أصوات.

وأظهرت النتائج الأولية للجنة العامة باللجنة الثالثة، ومقرها الحامول والبرلس وبيلا، حصول محمد زكي، مستقل، على 72177 صوتا، وحصول يونس عبد الرازق فرج مرشح حزب مستقبل وطن، على 70856 صوتا، بينما حصل عصام عبد الغفار، مرشح حزب مستقبل وطن، على المركز الثالث، بـ 70489 صوت، وحصل عزت عبد الرحمن، مستقل ، على 60498 صوتا.

وفي الدائرة الرابعة، كشفت النتائج الأولية للجنة العامة، ومقرها دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عن حصول محمد عبد العليم داوود مرشح حزب الوفد، على 84938 صوتا، وحصول عادل النجار، مرشح حزب مستقبل وطن، على 64836 صوتا، وفوز محمد سعد الصمودي، مستقل، بالمقعد الثالث لحصوله على 61907 أصوات، وحصل اللواء صلاح المعداوي، مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 56813 صوتا، وحصل يوسف البدري، مستقل على 52673 صوتا، وحصل عادل جعفر، مستقل، على 56088 صوتا.

مع التأكيد على اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة النهائية.