 الرئيس السيسي لصحيفة لوفيجارو: الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي لصحيفة لوفيجارو: الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا

باريس - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 9:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 9:33 ص

فيما يتعلق بإثيوبيا، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا. فالسد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتنمية المشروعة، إلا أن ملء السد بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي، يهدد إمدادات المياه لـ100 مليون من المصريين.

وأضاف الرئيس السيسي -في حديث خاص تنشره صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية اليوم الأربعاء في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا- "نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف؛ يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر واثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه. وبعد عشر سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام والتوقيع على هذا الاتفاق".

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