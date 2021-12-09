رئيس المجلس العلمي الفرنسي: الجرعة الرابعة من اللقاح ضد كورونا ممكنة

مع تسارع حملة اللقاح المعزز في فرنسا لمواجهة الموجة الخامسة من الوباء، لاسيما بعد ظهور سلالة "أوميكرون"، قال رئيس المجلس العلمي الفرنسي المسؤل على إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، جون فرانسوا دلفراسي إنه "من الممكن أننا بحاجة إلى جرعة رابعة من اللقاح في المستقبل".

ووفقاً لمحطة "سي.نيوز" الإخبارية الفرنسية، فإنه أمام الموجة الخامسة من الوباء التي بدأت في فرنسا وأوروبا، كان رئيس المجلس العلمي واضحًا خلال هذه الجلسة: "التطعيم لن يكون كافياً".

وقال دلفراسي، الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن استراتيجية تبنيها لمواجهة وباء فيروس كورونا، أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشيوخ إن "مسألة حقنة لقاح رابعة محتملة، أو لقاح معزز آخر، أثيرت بالفعل على أعلى المستويات في الولاية".

وأضاف: "من الممكن أن نحتاج ، في مرحلة ما، إلى جرعة رابعة. كيف قريبا؟ أنا لا أعرف بعد".

وقال رئيس المجلس العلمي الفرنسي "إنه من الممكن أيضًا أن يكون تعزيز المناعة الذي توفره جرعة التعزيز الأولى قويًا جدًا، وأنه كان أكثر دواما بمرور الوقت مقارنة بالحقنة الثانية".

وتابع: "لا تزال المعلومات حول الاستجابة المناعية للقاحات ناقصة مع مرور الوقت. من الممكن بالفعل إعطاء جرعة رابعة من اللقاح في بعض الحالات، خاصة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الذين تلقوا الجرعات الثلاث السابقة بناءً على استشارة طبية".

وأضاف "التطعيم أساسي، لكن أنت بحاجة ماسة إلى مجموعة الأدوات بالكامل. نحن بحاجة إلى تسريع الجرعة الثالثة، وفي نفس الوقت إعادة بعض الإجراءات الوقائية بشكل فردي، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد، بشكل جماعي".