 نجل برنارد أرنو يتولى مهاما أوسع في إمبراطورية كريستيان ديور - بوابة الشروق
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نجل برنارد أرنو يتولى مهاما أوسع في إمبراطورية كريستيان ديور

باريس (د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 11:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 11:45 ص

تولى أنطوان، الابن الثاني لبرنارد أرنو، دورا أوسع في كريستيان ديور، الشركة القابضة التي تمتلك أغلب أسهم الأسرة في مجموعة "إل.في.إم.إتش." للسلع الفاخرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتظهر الخطوة أن الملياردير الفرنسي يرتقي بأبنائه لتولي أدوار إستراتيجية في الإمبراطورية الفاخرة التي بدأ إقامتها قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت الشركة، اليوم الجمعة، أن أنطوان أرنو، الذي يبلغ 45 عاما، سوف يحل محل سيدني توليدانو الذي بلغ 71 عاما، في منصبي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس كريستيان ديور.

وسيحتفظ توليدانو بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة الأزياء التابعة لـ"إل.في.إم.إتش" التي تشرف على ماركات، منها سيلين.

كما سيحتفظ أنطوان بمسؤولياته الأخرى داخل المجموعة، حيث يدير الصور والاتصالات لمجموعة إل.في.إم.إتش مويت هينيسي لوي فيتو ويدير شركة الأحذية بيرلوتي.


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