بوتين: ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب تتشكل حاليا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب تتشكل حاليا، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات حادة جديدة وتحولات جيوسياسية قوية.

وقال بوتين، خلال قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في بشكيك، اليوم الجمعة:"إن ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب تولد الآن أمام أعينا بشكل فعلي، في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث يجري هناك تشكيل مراكز جديدة للتنمية، تدافع بشكل متزايد عن مصالحها الوطنية وتحمي سيادتها"، مؤكدا أن القمة الحالية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي جاءت في وقتهها ومهمة للغاية. وشدد الرئيس الروسي في كلمته على أن العمل المشترك يجعل من الممكن حل مجموعة واسعة من القضايا بنجاح، ومنها الحماية من التهديدات الخارجية وضمان الاستقرار العالمي والإقليمي.