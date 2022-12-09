محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة وترشيد الاستهلاك

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان، اليوم الجمعة، على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة ترشيدا للاستهلاك، مؤكدا على إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها.



وفي هذا الصدد، قام المختصون في حى المنتزة ثان برئاسة هدي ابو كليلة برفع كفاءة الاضاءة العامة بنطاق الحى حيث تم إنارة 8 كشافات، وتأمين الأعمدة بتركيب 15 بابا عاموديا جانبيا، وخلع وتركيب عامودين حديديين، ورفع عامود زخرفي، وصيانة الكابلات الأرضية والشبكات الهوائية وتدعيم مرفق الإنارة بتركيب شبكة هوائية، كابل هرزا 2 × 16 بامتداد 30 مترا، وشبكة أخري مماثلة لها بطول 150 مترا بطريق الكورنيش والمعمورة البلد قبلي وإنارة كشافات عزب الهلالية، الكوبانية، منشية الأوقاف.



ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحى استهدفت صيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات حيث تم إطلاق التيار الكهربائي علي عدد 60 عامود إضاءة عامة بكشاف ليد 150 وات بشارع الغرفة التجارية بمحطة الرمل.



كما تم صيانة وإنارة الكشافات خلف مبني أدارة الجامعة بالشاطبي، وإنارة 12 عامود بكشافات ليد، وصيانة شارع محمد باشا يكن وشجرة الدر وتركيب 4 كشافات، وصيانة الأعمدة والشبكة الهوائية بمدخل ابيس ابو الخير تجاه قرية أبيس 8.



وشهد حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى أعمال إحلال وتجديد الأعمدة والكشافات ورفع 35 مستوى الإنارة العامة بشارع الغرفة التجارية حيث تم تركيب 35 عامود ديكوري لعدد 6 كشافات ديكورية ليد، ومد وتركيب كابلات التغذية، وإزالة الأعمدة القديمة كما تم صيانة 6 كشافات بحارة الناضوري، وإنارة كشاف صوديوم بحارة أم الشهداء - تيمور، كما تم إنارة الجزء المطفأ بشارع جعفر وسليم البشري.