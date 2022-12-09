مقتل 5 مدنيين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك الأوكرانية

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قتل خمسة مدنيون وأصيب اثنان آخران، في قصف روسي لمنطقة "دونيتسك" جنوب شرق أوكرانيا، أمس الخميس.

جاء ذلك في بيان، صادر عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، بافلو كيريلينكو على تطبيق "تليجرام"، ونقلته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الجمعة.

وأضاف كيريلينكو "في 8 ديسمبر، 2022، قتل الروس خمسة مدنيين في منطقة دونيتسك: ثلاثة في باخموت وواحد في توريتسك وواحد في نيتيلوف. وأصيب اثنان آخران".

وتابع أنه من المستحيل حاليا حساب العدد المحدد للقتلى في ماريوبول وفولنوفاخا.

وطبقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مازالت القوات الروسية تحاول القيام بعمليات هجومية في اتجاهي "باخموت" و"أفديفكا".

ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات من مصدر مستقل.