تموين الإسكندرية: حملات متزامنة على المخابز البلدية تسفر عن تحرير 74 محضرا

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وجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، بشن حملات متزامنة علي المخابز البلدية في 4 أحياء أسفرت عن تحرير 74 محضرا.

وشنت إدارة تموين العجمي برئاسة ريهام عبدالقادر مديرة الإدارة وفريق العمل التابع لها، حملات أسفرت عن تحرير 21 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 11 محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 11 محضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وشنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، حملات أسفرت عن تحرير 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وأجرت المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك، برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، حملات أسفرت عن تحرير 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير 13 محضر عدم حمل شهادات صحية.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات؛ للعرض على وكيل النائب العام.