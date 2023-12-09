شهداء وجرحى في غارات على أنحاء منقرقة بقطاع غزة

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي متواصل على مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

وبحسب وفا، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة النجار جنوب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، ومنزلا لعائلة حمودة ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ومدفعيته عدة مواقع في خان يونس، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأشارت وفا إلى استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الطهراوي في مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل ستة وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين.

وفي شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غاراته، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.