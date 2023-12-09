سلطنة عُمان تأسف لاستخدام أمريكا حق النقض ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة

أعربت سلطنة عُمان، اليوم السبت، عن أسفها ورفضها لانحياز الإدارة الأمريكية واستخدامها حق النقض (الفيتو) أمام مشروع القرار الأممي الداعي لوقف إطلاق النار على قطاع غزة وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور وإغاثة المدنيين باحتياجاتهم المعيشية والعلاجية، رغم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية حول الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة وانهيار قدرة وكالات الأمم المتحدة في القيام بواجباتها، الأمر الذي ينذر بسقوط النظام الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وجددت سلطنة عُمان، في بيان صادر من وزارة الخارجية اليوم أوردته وكالة الأنباء العُمانية، دعوتها للمجتمع الدولي بذل كل الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لرفع الحصار عن قطاع غزة.

وطالبت بـ "وقف اعتداءات إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وتقديم كل ما يحتاجه من إغاثة عاجلة ودعم صموده على أرضه وتوفير الحماية اللازمة له من هذا العدوان الغاشم".