الخارجية الأردنية: استشهاد مواطنة أردنية وزوجها الغزي وأفراد عائلتها

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أعلنت مديرية العمليات والشئون القنصلية في وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم، استشهاد مواطنة أردنية وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة.

وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، قوات الاحتلال الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن استشهاد هذه العائلة.

وقال السفير إنه تم التواصل مع والد المواطنة الأردنية، والذي يقيم في المملكة، وتقديم واجب العزاء.

كما أعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الشهداء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويهم الصبر.