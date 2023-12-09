 الخارجية الأردنية: استشهاد مواطنة أردنية وزوجها الغزي وأفراد عائلتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأردنية: استشهاد مواطنة أردنية وزوجها الغزي وأفراد عائلتها

عمّان - بترا
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 9:46 م | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 9:46 م

أعلنت مديرية العمليات والشئون القنصلية في وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم، استشهاد مواطنة أردنية وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة.

وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، قوات الاحتلال الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن استشهاد هذه العائلة.

وقال السفير إنه تم التواصل مع والد المواطنة الأردنية، والذي يقيم في المملكة، وتقديم واجب العزاء.

كما أعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الشهداء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويهم الصبر.

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