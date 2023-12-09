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ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة، مقاطعة "ييلان" بشمال شرق تايوان، في الساعة 19ر14 بالتوقيت المحلي اليوم السبت، حسب إدارة الأرصاد الجوية المركزية.

وأضاف مركز رصد الزلازل التابع للإدارة أن مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ، قبالة ساحل "ييلان"، على بعد 4ر94 كيلومتر شرق-جنوب شرق مقر الحكومة المحلية في مقاطعة"ييلان"، وعلى عمق 3ر96 كيلومتر، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم السبت.

ولم ترد تقارير فورية عن حدوث أضرار ولا إصابات.

وكان زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر قد ضرب تايوان في 24 أكتوبر الماضي.

يذكر أنه في سبتمبر 1999، تعرضت جزيرة تايوان المعرضة للزلازل، والتي تقع على الحدود بين الصفيحة الأوراسية وصفيحة بحر الفلبين، لزلزال بقوة 3ر7 درجة خلف أكثر من 2400 قتيل.