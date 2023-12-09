باكستان تعرب عن خيبة أملها لعدم قدرة مجلس الأمن على وقف إطلاق النار في غزة

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، إن باكستان تشعر بخيبة أمل عميقة لأن مجلس الأمن الدولي فشل مرة أخرى في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، "حتى في مواجهة مأساة إنسانية ذات أبعاد ملحمية تحدث هناك".

وعلى الرغم من تفعيل الأمين العام للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة وتحذيراته من كارثة إنسانية في غزة، فقد فشل المجلس في أداء مسئوليته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي: "العقاب الجماعي الذي يتحمله سكان غزة المحاصرون غير مسبوق وغير مقبول".

كان مجلس الأمن الدولي عقد أمس الجمعة اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للمجلس مستخدما فيه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان مشروع القرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبته لجميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل أمس في تبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).