هيئة شئون الأسرى فلسطينين: أسرى تحقيق معتقل عصيون أصيبوا بالتسمم نتيجة تقديم وجبات طعام فاسدة لهم

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إنها رصدت تعرض عدد كبير من أسرى تحقيق معتقل عصيون لحالات تسمم، جراء وجبات طعام فاسدة قدمت لهم من قبل إدارة المعتقل.

وأضافت الهيئة وفقا لمحاميها، بعد محاولات صعبة لزيارة المعتقل والتي تمكن منها بتاريخ يوم أمس، بأن الأسرى بعد وجبات الطعام التي قدمت لهم شعروا بآلام شديدة بالبطن وإسهال وقيء، وضعف وهزال واصفرار بالوجه، وفقدوا الكثير من السوائل في جسمهم وأصبحوا غير قادرين بالوقوف، كما أن العديد منهم أصيبوا بحالة من الإغماء.

وأضافت الهيئة، أن إدارة السجون تتعمد منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى، ومن ضمنها إبقاؤهم بالجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كما ونوعا.

وفضلا عن ذلك، فإن إدارة السجون تقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح والعزل.



وناشدت الهيئة الجهات الدولية المختصة كافة التدخل السريع لإنهاء معاناتهم، كما طالبت بالتدخل الفوري والعاجل لحماية المعتقلين داخل سجون الاحتلال.

يُذكر أنّ «مركز توقيف عتصيون» يقع جنوب الضفة الغربية، وهو مقام على أراضي شمال محافظة الخليل، ضمن تجمع مستعمرات «غوش عتصيون»، ويُدرج ضمن أسوأ مراكز التوقيف في العالم.