 إسرائيل: إغلاق مؤقت لمعبر كرم أبو سالم بعد تعرض محيطه لإطلاق نار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: إغلاق مؤقت لمعبر كرم أبو سالم بعد تعرض محيطه لإطلاق نار


نشر في: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 12:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 12:38 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم إغلاق أهم معبر حدودي لنقل المساعدات الإنسانية من إسرائيل إلى قطاع غزة مؤقتا بسبب تعرض المنطقة لإطلاق نار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الممر الإنساني بالقرب من معبر كرم أبو سالم الرئيسي في جنوب قطاع غزة المحاصر تعرض لقصف بقذائف الهاون.

وأضاف الجيش الإسرائيلي بأنه تم إعادة فتح المعبر بعد تصفية المهاجمين.


وقالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن مقاتليها هاجموا مركبات ومعسكرا لجنود إسرائيليين شرق رفح.

ويذكر أن منظمات الإغاثة وصفت وضع إمدادات المساعدات لأكثر من مليوني نسمة في قطاع غزة بأنه كارثي.

وتتهم هذه المنظمات إسرائيل بعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات، لكن إسرائيل ترفض هذا الاتهام وتنتقد منظمات الإغاثة لعدم توزيعها الإمدادات بشكل فعال.


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