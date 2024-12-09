الاتحاد الأوروبي: نستطيع الاعتماد على المغرب في تعزيز العلاقات طويلة الأمد ومواجهة التحديات

أكدت الممثلة السامية الجديدة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، اليوم، أنها أجريت حوارا وصفته بالمفيد مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حول الوضع في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا في إطار التقارب الكبير الذي شهدته العلاقات المغربية الأوروبية في السنوات الأخيرة، والدينامية الإيجابية للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأضافت كالاس، في تغريدة لها على منصة "إكس"، بعد المباحثات الهاتفية مع بوريطة: أعلم أننا نستطيع الاعتماد على المغرب في تعزيز علاقاتنا طويلة الأمد ومواجهة التحديات معًا.

وجددت المسؤولة الأوروبية استعداد التكتل لتعزيز التعاون مع الرباط.

وتأتي تصريحات كالاس بعد أن طالب المغرب، الاتحاد الأوروبي بترجمة أقواله إلى مبادرات ملموسة بشأن مستقبل الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الطرفين، وذلك خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع إلى الرباط.

جدير بالذكر أن رئيسة الوزراء الإستونية السابقة كايا كالاس، تولت منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، وذلك خلفاً لجوزيب بوريل.