المجلس العالمي للملاكمة يمنح تركي آل الشيخ جائزة رجل العام

منح المجلس العالمي للملاكمة (WBC) جائزة “رجل العام” للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (السعودية، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء اليوم (الاثنين) في مدينة هامبورغ الألمانية.



وتُعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز التقديرية في عالم الملاكمة، حيث حصل عليها العديد من الشخصيات البارزة عبر تاريخها. ومن بين الأسماء التي نالت هذا التكريم الرئيس الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، الذي مُنح الجائزة عام 1999، ورئيس الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريغان، والبابا فرانسيس في عام 2019.

ويعد المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، الذي تأسس عام 1963، ويتخذ من مكسيكو سيتي مقرًا له، واحدًا من أبرز الهيئات المنظمة للملاكمة الاحترافية عالميًا. حيث يشتهر بحزامه الأخضر المميز ويعمل على وضع معايير عالمية للملاكمة وتعزيز إجراءات السلامة وتنظيم نزالات البطولات العالمية.