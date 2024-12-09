- تحركات لمنع تهريب الأسلحة من لبنان إلى سوريا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن القوات الجوية الإسرائيلية شنت خلال الساعات الماضية هجمات استهدفت نحو 100 موقع في سوريا، تزامنا مع التحولات السياسية والعسكرية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأضافت أن الهجمات تضمنت مواقع استراتيجية، منها أنظمة صواريخ متقدمة، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لتصنيع الذخائر- حسب موقع الجزيرة نت.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات نقلتها "يديعوت أحرونوت"، إن الجيش استولى الليلة على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا، وأنه أمر بإنشاء مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن انهيار اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سوريا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه أوعز للجيش بالتحرك لمنع وإحباط أي تهريب الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا.

وأضاف كاتس، أنه أوعز للجيش بمواصلة العمل على تدمير الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد إسرائيل.

وفي تطور للهجوم العسكري الذي بدأته الفصائل السورية المسلحة منذ 29 نوفمبر الماضي، سقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي حكم سوريا منذ عام 2000، ولجوءه وأسرته إلى روسيا.